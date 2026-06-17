Reforestarán calles del Centro Histórico de Durango

Vecinos del Centro Histórico de Durango podrán apadrinar árboles colocados frente a sus domicilios, como parte de una estrategia de reforestación y recuperación de maceteros donde anteriormente había arbolado.

La primera etapa de esta reforestación arrancó en la calle Independencia, donde se colocarán 12 árboles bajo el esquema de apadrinamiento, mediante el cual los vecinos se harán cargo principalmente de su cuidado.

De acuerdo con esta iniciativa, se dará una segunda oportunidad a espacios destinados al arbolado para plantar especies como encino siempre verde y crespón.

La gerente del Centro Histórico, Minka Hernández Campuzano, explicó que todos los espacios cuentan con un padrino, quien también colaborará en el cuidado y riego de los árboles.

“Estamos aprovechando algunos espacios que ya existían, que en algún momento tuvieron algún tipo de arbolado y que, por alguna circunstancia, se perdió”, expresó.

ADECUACIONES

En coordinación con diversas dependencias se realizarán las adecuaciones necesarias para ampliar los cajetes, lo que permitirá una mejor respiración de los árboles y evitará que se ahoguen, situación que anteriormente se presentaba.

La funcionaria aseguró que también se reemplazarán las banquetas dañadas por las raíces y que la reforestación se realizará con especies que n o vuelvan a afectar el concreto.

Respecto a la afectación al cableado, señaló que no debe existir interferencia si se mantiene un adecuado cuidado y poda de los árboles, pues existen calles con ejemplares de gran tamaño donde no se presenta ningún problema.

La segunda etapa de reforestación se llevará a cabo en la calle Negrete, donde se identificaron 18 espacios disponibles. Posteriormente, los trabajos continuarán en la calle Ramírez.

Puntualizó que la propuesta busca que los árboles cuenten con un espacio adecuado para su desarrollo, sin afectar el tránsito peatonal por las calles.