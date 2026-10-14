Reforma provocaría aumento en costo del predial en Durango, advierte Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, expresó su preocupación ante la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma a la ley catastral que busca homologar los criterios y costos de los prediales a nivel federal.

Advirtió que esta medida podría disparar considerablemente el pago de este impuesto en el estado, por lo que consideró indispensable proteger la economía.

“Lo que pagamos de los prediales aquí en Durango no puede ser igual que en otras ciudades que tengan un mayor ingreso interno bruto, entonces que realmente haya algún mecanismo en el cual se pueda revisar, que nosotros como ciudadanos y como empresarios, si se va a aplicar, pues ver realmente que hay un mecanismo en el cual pedir una revisión sobre cuál es la calificación real y lo que podemos pagar. Y también la incertidumbre que nos da que desde una Secretaría Federal, como viene siendo Sedatu, vaya a ser la coordinadora sobre todos estos medios o este mecanismo, quitándole al municipio totalmente la integridad y la capacidad de gestión”, advirtió.

En tal sentido, expuso que aún no hay cifras definitivas pero el sector teme un incremento de hasta cuatro veces más en el cobro , de acuerdo con los primeros análisis de los proyectos legislativos.

Y es que, refirió que Durango es de los cinco estados donde el predial cuesta menos. “Entonces, homologar a que en todos los estados se pague la misma cantidad, pues sí viene a ser un impacto importante”.

“Hay algunos estados que pagan cuatro, hasta cinco veces más dependiendo de los municipios. Entonces, eso sí nos llama la atención que pueda ser. Y también la situación de que pongan un órgano federal que se encargaría de calificar cada una de las propiedades para los prediales. Esto de cierta forma viendo afectando al artículo 115 de que deben ser los municipios que se encarguen de pagarlo y de cobrar los impuestos municipales y encargándose totalmente a un ente federal como es Sedatu”, estableció.

Por lo que exhortó a los legisladores a revisar cuidadosamente la medida para evitar una afectación de grandes dimensiones.