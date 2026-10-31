Reforman la Constitución del Estado para preparar segunda elección judicial

El Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución local para establecer nuevas reglas rumbo a la elección judicial de 2028, entre ellas plazos anticipados para emitir la convocatoria, mecanismos de evaluación de aspirantes y disposiciones para garantizar la continuidad de los órganos jurisdiccionales durante el relevo de sus integrantes.

El dictamen, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, establece entre los cambios que la convocatoria para la elección deberá publicarse a más tardar el 30 de abril del año anterior a la jornada electoral, con el propósito de que las personas interesadas conozcan anticipadamente los cargos sujetos a renovación, así como las etapas y los plazos del procedimiento.

La reforma también contempla que quienes concluyan su encargo en 2027 permanezcan en funciones hasta que asuman sus puestos las personas electas en 2028, para evitar interrupciones en la atención de los asuntos judiciales.

Otro de los ajustes fortalece los comités de evaluación, que estarán integrados por cinco personas por cada Poder. Además, incorpora una comisión coordinadora encargada de verificar requisitos y establecer criterios comunes, metodologías y exámenes de conocimientos para evaluar a quienes aspiren a ocupar cargos judiciales.

En las postulaciones que correspondan al Poder Legislativo se requerirá el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, por lo que las decisiones deberán contar con un respaldo mayoritario dentro del Congreso.

Durante la discusión, la diputada local Sandra Lilia Amaya Rosales respaldó el dictamen y sostuvo que los cambios buscan fortalecer la preparación, responsabilidad y transparencia en la selección de quienes impartirán justicia en Durango.