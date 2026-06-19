Refuerzan apoyo a ganaderos de Durango ante cierre de fronteras para exportación

Se implementa en Durango una estrategia de apoyo al sector ganadero ante el cierre temporal de las fronteras para la exportación de ganado, con acciones enfocadas en la alimentación del hato y el fortalecimiento de la sanidad animal.

La Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado informó que estas medidas buscan mitigar el impacto económico en los productores pecuarios y proteger el patrimonio de las familias del campo, ante afectaciones derivadas de factores externos que han limitado la comercialización del ganado.

Como parte de la estrategia, se contempla la distribución de semilla de avena para aprovechar el inicio del temporal de lluvias, lo que permitirá reforzar la producción de forraje en distintas regiones del estado.

De igual forma, se prevé la entrega de alrededor de tres mil toneladas de suplemento alimenticio en 21 municipios, así como 250 toneladas de maíz molido destinadas a productores de la zona sierra del municipio de Durango, con el objetivo de sostener la alimentación del hato ganadero.

La estrategia también incluye acciones de sanidad animal mediante la distribución de kits para la detección y atención del gusano barrenador, con la finalidad de preservar el estatus sanitario de la entidad y generar condiciones que favorezcan la eventual reactivación de los mercados de exportación.