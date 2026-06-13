Refuerzan campaña de vasectomía sin bisturí, con unidad itinerante en Durango

Con el objetivo de fomentar una paternidad responsable, fue instalado un módulo móvil para ampliar la campaña de vasectomía sin bisturí, el cual brindará atención de manera periódica para acercar este procedimiento a un mayor número de hombres.

Dalia Alejandra Castañeda Rosso, responsable de la Clínica de Cirugías Extramuros, informó que, en coordinación con la Secretaría de Salud de Durango, se logró la instalación de esta unidad móvil, ubicada a un costado de la Clínica de Diabetes.

Explicó que el módulo ofrecerá el procedimiento de vasectomía sin bisturí los viernes y sábados.

Detalló que la atención se concentra principalmente los viernes debido a que, tras la intervención, el paciente requiere reposo y puede aprovechar el fin de semana para recuperarse, evitando llevar a cabo actividades que impliquen esfuerzo físico.

Por su parte, Citlali Solís Campos, directora de Salud Pública, señaló que este servicio forma parte de la campaña permanente de vasectomía sin bisturí que impulsa la Secretaría de Salud, y se suma a la atención que ya se brinda en la Clínica del Varón y en el Centro de Salud Número Uno, ubicado en la salida a Zacatecas.

La funcionaria destacó que este procedimiento no requiere anestesia general y tiene una duración aproximada de entre 15 y 30 minutos.

Posteriormente, como parte del seguimiento médico, se llevan a cabo estudios para el conteo de espermatozoides con el fin de confirmar la efectividad del método anticonceptivo.

¿Se puede revertir el método?

Solís Campos agregó que existen hombres que años después de haberse practicado la vasectomía deciden intentar nuevamente la paternidad.

Aunque este tipo de procedimientos de reversión ya no se realizan dentro de la Secretaría de Salud, reconoció que hay médicos especializados que los practican y que incluso se han registrado casos exitosos.