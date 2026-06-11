Mundial 2026: Refuerzan estadios con 83 mil agentes

Más de 83 mil agentes federales y locales, incluidos militares y analistas de inteligencia, serán desplegados en las tres sedes del Mundial: CDMX, Monterrey y Guadalajara.

El operativo de seguridad será supervisado desde el búnker de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ubicado en la Avenida Constituyentes de la Capital.

La estrategia, denominada Plan Kukulkán, contempla el resguardo de los estadios y de los llamados Fan Fest en las sedes mundialistas.

De acuerdo con el plan, que fue ampliado unas horas antes del inicio de la competición, en la Ciudad de México habrá 61 mil 616 elementos entre miembros del Ejército, agentes de la Guardia Nacional y, en su mayoría, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

En Monterrey operarán 11 mil 900 elementos entre militares, guardias nacionales y policías de Nuevo León; mientras que en Guadalajara se dispondrá de 9 mil 954 agentes entre integrantes del Ejército y policías de Jalisco.