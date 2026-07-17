Refuerzan medidas preventivas en ríos Tunal y La Sauceda, por temporada de lluvias 2026

Como parte de las acciones preventivas por la temporada de lluvias, autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron un recorrido de supervisión en los cauces de los ríos Tunal y La Sauceda, para identificar zonas de riesgo y definir medidas encaminadas a disminuir la posibilidad de inundaciones y proteger a las comunidades asentadas en sus márgenes.

Durante la inspección se acordó reforzar bordos en distintos puntos, retirar basura, maleza y vegetación acumulada que pudiera obstruir el flujo del agua, además de colocar costaleras en zonas estratégicas para fortalecer los márgenes de los cauces. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, estas acciones buscan reducir el riesgo de desbordamientos durante la actual temporada de lluvias.

En el recorrido participaron representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Durango, la Coordinación Estatal de Protección Civil y autoridades de las comunidades ubicadas en las zonas supervisadas.

Las acciones forman parte de los acuerdos adoptados por el Consejo Estatal de Protección Civil para fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y atender de manera preventiva los puntos considerados vulnerables ante el incremento en los escurrimientos provocado por las lluvias.