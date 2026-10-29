Refuerzan vigilancia preventiva en escuelas de Durango por amenazas de tiroteos

Corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno realizan acciones preventivas en escuelas de la ciudad de Durango, luego de las amenazas de tiroteos reportadas en días anteriores en distintos planteles del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que las actividades incluyen información sobre las consecuencias legales de este tipo de mensajes y medidas para prevenir delitos.

Las acciones se desarrollan mediante el operativo Durango Seguro, con participación de la Policía Estatal, la Policía Municipal y la Guardia Nacional, además de las áreas de Prevención Social y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública y de Vinculación Social de la corporación municipal.