¡Refuerzo confirmado! Denisse Tejada firma con Pioneras de Delicias

El talento sigue llegando a Delicias, la jugadora duranguense Denisse Tejada ha sido anunciada como nuevo refuerzo de Pioneras de Delicias para lo que resta de la temporada 2026 dentro de la Liga de Baloncesto Estatal de Desarrollo (LBE), sumándose así a un proyecto que busca consolidarse como protagonista.

A través de su agencia, se dio a conocer la incorporación de Denisse, quien llega con la misión de aportar su calidad y experiencia al equipo chihuahuense. Su fichaje representa una apuesta importante por parte del club, que continúa fortaleciendo su plantilla en busca de cumplir sus objetivos deportivos.

Una nueva etapa en Chihuahua

Denisse aterriza en el estado más grande del país con la encomienda de defender los colores de Pioneras y convertirse en una pieza clave en la recta final de la campaña. Su llegada genera expectativa entre la afición, que espera verla marcar diferencia dentro del terreno de juego.

Pioneras apunta alto en 2026

Con este movimiento, Pioneras de Delicias reafirma su compromiso por competir al más alto nivel, apostando por talento que impulse al equipo en su camino dentro de la temporada 2026.