Refutan cifras oficiales de aumento en participaciones; 'en realidad hay recorte para Durango'

El titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, Franklin Corlay Aguilar, refutó las cifras reportadas por la Secretaría de Hacienda y reflejadas en el último reporte de la Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, relativas a un incremento superior a los mil millones de pesos en las participaciones para Durango, que ubican al estado entre los de mayor aumento porcentual.

Cuestionado sobre dichas cifras oficiales, el tesorero estatal dijo desconocer por qué se están reflejando así y aseguró que, en términos reales, Durango registra un recorte en participaciones superior a los 600 millones de pesos.

“Yo lo desconocería. Habrá que preguntarle a la Secretaría pero en realidad nosotros tenemos contacto, yo voy cada semana a la Secretaría precisamente para atender este tipo de situaciones. De hecho, el día de ayer estuve en la Secretaría de Hacienda, específicamente en la UCEF (Unidad de Coordinación con Entidades Federativas) atendiendo un ajuste negativo del orden de los 397 millones de pesos. Entonces, pues no sé qué estén publicando”, indicó.

Enfatizó que este recorte es en el fondo general participable y que en el acumulado de lo que va del año ya es superior a los 600 millones de pesos, “hasta ahorita aproximadamente de 640 millones de pesos, el de la semana pasada fue de 393 para ser exactos”, agregó.

Pese a ello, no se contempla solicitar una revisión por la disparidad en las cifras oficiales.

“Pues mira, para eso hay grupos de trabajo dentro de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. Hay un grupo de participaciones en donde se revisa todo eso. Lo que sí les puedo decir es que ese grupo donde Durango no forma parte, nosotros formamos parte del grupo de deuda, pero en ese grupo al final del día hay un representante de la zona a la que pertenecemos y hasta donde tenemos entendido las cifras están cuadrando pues para todos. La caída es en lo general, no tiene una dedicatoria para Durango ni mucho menos, pero pues hay estados en donde nos salva mucho los incentivos como nosotros”, comentó.