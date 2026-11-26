En el municipio de Durango, rumbo a las elecciones que se realizarán en 2027, han comenzado a hacerse visibles las aspiraciones de diferentes actores políticos de distintos partidos, incluso ya existen señalamientos por posibles actos anticipados de campaña.

Uno de estos señalamientos involucra al regidor del PAN Alejandro Gurrola Alcaraz, a quien se le atribuyen las pintas de bardas en la ciudad con los colores de su partido y las leyendas “Voy con Alex” y “Es mejor Alex”.

Ante estas acusaciones, el regidor se deslindó y aseguró que se encuentra concentrado en el trabajo que realiza en la regiduría y en el Cabildo.

“Yo sigo avanzando en esas políticas públicas. Lo importante aquí es un proyecto que saca el Ayuntamiento. Yo soy regidor del 2025-2028, estoy completamente concentrado”.

El regidor reconoció haber visto las bardas, pero afirmó que no son de su autoría y que incluso fue algo que le sorprendió.

“Yo desconozco esas bardas, las desconozco, yo estoy concentrado en la regiduría y es lo que voy a seguir haciendo porque, mira, no sé, no sé qué haya pasado ahí, no sé por qué hay muchos Alex, no sé si no soy el único Alex en todo Durango, desconozco y decirte que esas bardas, pues yo me deslindo completamente”, reiteró.

Gurrola Alcaraz precisó que en la política siempre se debe aspirar a algo más, por lo que consideró que ya llegarán los tiempos electorales.

“Lo importante aquí es lo que la gente quiera y lo que el partido diga. Ahorita no estamos a tiempo de temas electorales, ya viene el 27, no hay tiempo que no se cumpla, vamos a esperar el 27 para ver qué pasa y decirte que yo estoy concentrado completamente en la regiduría”, puntualizó.