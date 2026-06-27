Regidora denuncia sobrecosto de 30 mdp en renta de vehículos para AMD

Denuncian que en el municipio de Durango, desde 2022, se ha destinado más recurso a los contratos de arrendamiento de vehículos que al que se habría invertido en su compra, como ocurre con las 80 unidades para Aguas del Municipio de Durango (AMD), cuyo contrato representa una inversión de 30 millones de pesos.

Durante la sesión de Cabildo del 24 de junio, la regidora Socorro Páez Güereca realizó una intervención para denunciar lo que calificó como el más reciente desfalco a las arcas municipales, al señalar que, en lugar de adquirir los vehículos, el Gobierno Municipal ha optado por arrendarlos, favoreciendo a empresas mediante contratos millonarios.

"La renta de vehículos ha sido, desde el 2022, un jugoso robo de Antonio Ochoa, porque en vez de comprar, que sale mucho más barato, ha decidido negociar y arrendar a empresas casualmente vinculadas con el PRI o con el PAN, y siempre a costo sobrevalorado", expresó.

Dijo que ahora fueron 80 vehículos los que se arrendaron para AMD, con un sobrecosto de 30 millones de pesos, algo similar a lo que, aseguró, ocurrió con el arrendamiento de las llamadas "perronas", patrullas utilizadas por la Dirección Municipal de Seguridad Pública.

"Con la renta de las perronas de la corrupción, por ochenta patrullas pagó ciento sesenta millones de pesos, es decir, aproximadamente dos millones por cada unidad, valor excesivo, muy por encima del costo del mercado, donde inclusive estamos pagando actualmente la renta de una patrulla de lujo con blindaje nivel cinco".

Apuntó que ya se presentó una solicitud para que se informe el costo total y unitario de cada vehículo, así como los contratos de compra o de arrendamiento; además, que se aclare si las unidades fueron adquiridas a crédito o de contado y cuál es la empresa proveedora.

La regidora aclaró que no está en contra de que se equipe al personal municipal, como el de AMD, sino del daño por la corrupción, ya que, afirmó, se prefiere pagar la renta de los vehículos cuando ese recurso podría destinarse al pago mensual para adquirirlos.