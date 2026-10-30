Descartan cierre de bibliotecas municipales en Durango y proponen capacitar al personal

Regidores proponen capacitar al personal para mejorar los servicios que brindan en las bibliotecas municipales y aseguran que estos espacios no se van a cerrar.

La propuesta presentada al Ayuntamiento de Durango busca transformar y fortalecer las bibliotecas municipales, por lo que se pretende ofrecer mayor capacitación al personal, proporcionar más herramientas educativas y desarrollar actividades que respondan a las necesidades de los distintos sectores de la población.

La regidora Gabriela Hernández López, explicó “El objetivo es hacerlas más atractivas y que haya más afluencia".

Lo que se busca es establecer un acuerdo que permita fortalecer las bibliotecas y aprovechar su potencial como espacios de desarrollo para las familias.

Dentro de la propuesta también se contempla conocer el acervo bibliográfico y las condiciones del equipamiento disponible en cada una, así como contar con un diagnóstico que permita identificar las áreas de oportunidad.

Aseguró que darán seguimiento para que estos espacios evolucionen de manera dinámica, accesible y funcional, con actividades dirigidas a niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Lo anterior se acordó tras una reunión de trabajo con el director del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores (INDEHVAL), Giovanni Rosso, en la que se analizaron las condiciones de estos espacios y las posibilidades de ampliar sus actividades.