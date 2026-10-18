Regidores contrastan opiniones por aprobación de nueva Ley Catastral

La recién aprobada en el Senado Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral ha generado opiniones encontradas a nivel local y federal. Mientras algunos regidores aseguran que no provocará aumentos al impuesto predial, otros advierten posibles implicaciones para los municipios y los ciudadanos.

“La facultad de aumentar el predial sigue estando en los municipios. Lo que está planteando la nueva Ley Catastral es que haya una cédula catastral para cada una de las propiedades del país, que haya orden, pero no contempla ni un solo aumento en el predial”, declaró el regidor Iván Gurrola Vega.

Señaló que es importante leer la ley a profundidad, pues, afirmó, su objetivo es armonizar el catastro en el país.

“Recordemos que hay más de dos mil seiscientos municipios; de esos, muchos municipios ni siquiera tienen un catastro, no tienen orden”, precisó.

El regidor consideró que las voces en contra de esta legislación responden más bien a una estrategia político-electoral para desacreditar al Gobierno federal. Asimismo, señaló que en Durango el aumento al predial o "predialazo", ya fue aplicado por el gobierno local.

ADVIERTEN AFECTACIONES A LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

Por su parte, el regidor Ignacio Orrante Ramírez comentó que la aprobación de esta ley podría ser el inicio de nuevas modificaciones que, desde su perspectiva, pondrían en riesgo la independencia de los municipios.

“Primero la estrategia, pues es aprobar esta ley para posteriormente centralizar todo”, afirmó.

Explicó que la propuesta impulsada por Morena busca digitalizar y concentrar la información, y consideró que uno de los aspectos más delicados es que esta quede centralizada a nivel federal. A su juicio, esto podría afectar la autonomía de los municipios establecida en el artículo 115 de la Constitución.

Aunque aclaró que no están en contra de la modernización de los sistemas y que están dispuestos a sumarse a estos procesos, sostuvo que lo harán siempre y cuando no se vulneren los derechos de los municipios ni de los ciudadanos.

Finalmente, señaló que lo más importante es respetar la autonomía municipal, pues, aunque la ley podría tener implicaciones positivas, también considera que existen riesgos para la ciudadanía.