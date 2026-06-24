Regidores piden reducir afectaciones viales por obras en la ciudad

Solicitan una mayor coordinación en las obras públicas que se desarrollan en la ciudad, ya que han generado quejas de ciudadanos porque los trabajos se realizan en horarios de alta circulación vehicular, lo que provoca congestionamientos en distintas zonas.

Durante la sesión de la Comisión de Obras Públicas, el regidor Alfredo Varela Pacheco señaló que puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la coordinación entre dependencias para socializar e informar oportunamente sobre las obras que se van a realizar, con el fin de evitar afectaciones viales.

"Hemos recibido múltiples comentarios relacionados con las obras que se realizan en horarios de alta circulación vehicular, generando congestionamientos importantes en distintos puntos de la ciudad", afirmó.

La preocupación principal es la falta de acompañamiento vial durante la ejecución de las obras, situación que provoca desorden en la circulación y aumenta el riesgo de accidentes.

"Los ciudadanos no necesariamente conocen las razones técnicas detrás de una obra. Para ellos, el tráfico es tráfico. Por eso es importante que las autoridades expliquen por qué se realizan los trabajos en determinados horarios y cuáles serán los beneficios que se obtendrán", agregó.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Detalló que presentará de manera formal un punto de acuerdo en la próxima sesión de Cabildo para proponer mejoras en los mecanismos de información y coordinación relacionados con las obras públicas.

"Lo que queremos es prevenir accidentes y facilitar la movilidad de los ciudadanos. Cuando no existe una adecuada orientación vial, cada conductor busca cómo salir del congestionamiento por su cuenta y eso puede generar situaciones de riesgo", indicó.

Señaló que la propuesta también busca fortalecer la socialización de los trabajos antes de su inicio, especialmente en zonas escolares, avenidas de alta circulación y puntos estratégicos de la ciudad.

Detalló que las obras son necesarias e implican ciertas molestias; sin embargo, estas deben reducirse al mínimo mediante una mejor comunicación y planeación.

En el caso de las labores de pavimentación, explicó que deben realizarse en horarios específicos por cuestiones técnicas relacionadas con el manejo de materiales como la mezcla asfáltica caliente. Aun así, precisó que es indispensable que esta información sea compartida con la ciudadanía.

Finalmente, puntualizó que continuará recogiendo las inquietudes de la población que permitan mejorar la planeación, ejecución y comunicación de las obras públicas.