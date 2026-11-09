Registra Durango inflación anual de 3.7 por ciento en octubre

La inflación en Durango se ubicó en 3.7 por ciento durante octubre, una cifra ligeramente inferior al promedio nacional, lo que representa una moderación en el incremento de los precios de productos y servicios, aunque el costo de vida continúa presionando la economía de las familias.

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad mantuvo durante el décimo mes del año una inflación por debajo de la registrada en el país, comportamiento que se ha observado en la mayor parte del segundo semestre.

Con este resultado, la inflación estatal muestra una tendencia de moderación después de alcanzar su nivel más alto del año en abril, cuando llegó a 4.6 por ciento.

Durante enero y febrero, el indicador se ubicó en 3.7 por ciento; en marzo aumentó a 4.2 por ciento y en abril alcanzó 4.6 por ciento. Para mayo descendió ligeramente a 4.3 por ciento.

A partir de junio comenzó una trayectoria descendente, al registrar 3.7 por ciento; en julio bajó a 3.1 por ciento y en agosto llegó a 2.9 por ciento. Sin embargo, en septiembre presentó un repunte de tres décimas, para ubicarse en 3.2 por ciento, tendencia que continuó durante octubre hasta alcanzar el 3.7 por ciento.

Pese a esta moderación frente al comportamiento nacional, el incremento acumulado en los precios continúa representando un factor de presión para los hogares duranguenses, particularmente por el impacto que tienen los alimentos, energéticos y servicios básicos en el gasto cotidiano.

El comportamiento de los precios durante los últimos meses será determinante para conocer las condiciones en las que cerrará el año la economía familiar en Durango.