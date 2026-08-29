Registran 148 casos de violación a la intimidad sexual en Durango hasta julio

El municipio de Durango concentró 90 de las 148 carpetas de investigación por violación a la intimidad sexual registradas en el estado durante enero-julio de 2026, de acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal.

Esto implicaría que aproximadamente seis de cada 10 casos reportados en la entidad correspondieron a la capital.

De acuerdo con la gráfica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), después de Durango, los municipios con mayor número de registros fueron Gómez Palacio, con 30 casos, y Lerdo, con 12.

En un segundo grupo aparecieron los municipios Nombre de Dios y Tlahualilo, con cuatro casos cada uno; Canatlán y Cuencamé, con tres respectivamente; mientras que Pánuco de Coronado y Tepehuanes acumularon un caso cada uno.

En la capital, los registros se distribuyeron de manera parcialmente constante durante el periodo, aunque febrero y abril alcanzaron 16 casos cada uno, marzo sumó 14, enero siete, mayo nueve, junio 15 y julio 13. En Gómez Palacio se reportaron ocho casos en enero, cuatro en febrero, seis en marzo, ninguno en abril, tres en mayo, ocho en junio y uno en julio.

A nivel estatal, junio fue el mes con más registros, con 29 casos, seguido de marzo, con 26; febrero, con 24; julio, con 19; abril, con 17; enero, con 18, y mayo, con 15.

Entre los municipios restantes, Nombre de Dios registró cuatro casos y Tlahualilo otros cuatro; Canatlán y Cuencamé tuvieron tres cada uno. Pánuco de Coronado y Tepehuanes contabilizaron uno respectivamente, mientras que el resto de los municipios no reportó casos de este delito durante los primeros siete meses del año.