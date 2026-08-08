Registran 17 por ciento de visitantes internacionales en Durango

Con el Operativo de Atención al Visitante en el Municipio de Durango, durante la temporada vacacional se registró hasta un 17 por ciento de visitantes provenientes de otros países, incluidos los connacionales, mientras que el turismo nacional representó un 71 por ciento.

De acuerdo con el reporte de la Dirección de Fomento Económico y Turismo, los visitantes provenientes de Estados Unidos y los connacionales representaron el 14 por ciento, mientras que aquellos procedentes de otros países, como Brasil, Nueva Zelanda, España, Países Bajos, Argentina y Colombia, representaron un 3 por ciento. Por otra parte, la atención a visitantes de otros municipios fue del 12 por ciento.

En cuanto a la presencia de visitantes de diversos estados de la República Mexicana, se registró la llegada de personas provenientes de Ciudad de México, Sinaloa, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Tijuana, que representaron un 71 por ciento.

La directora de Fomento Económico y Turismo, Valeria Gutiérrez Velasco, indicó que durante dos semanas de temporada vacacional se generó una importante actividad turística, con la llegada de visitantes nacionales e internacionales interesados en conocer el patrimonio histórico, la cultura, la gastronomía, la naturaleza y la oferta recreativa de la ciudad.

En las acciones de atención y orientación implementadas, unas 7 mil personas fueron atendidas a través del Operativo de Atención al Visitante, mientras que más de 2 mil 500 usuarios disfrutaron de los recorridos en los tranvías turísticos municipales.

Destacó que los paseos en tranvía son de las actividades con mayor demanda, con un incremento de hasta 47 por ciento en el número de visitantes que realizan recorridos por el Centro Histórico.

Gutiérrez Velasco aseguró que existe una percepción positiva entre las personas atendidas, pues manifestaron que sí recomendarían a Durango como destino turístico.

“Durango está logrando algo muy importante: que quienes nos visitan conozcan nuestra ciudad, permanezcan varios días y se lleven una experiencia que los motive a recomendarla”, puntualizó.