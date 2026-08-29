Registran 39 nuevos deudores alimentarios en Durango durante 2026

Un total de 39 personas fueron incorporadas al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) en Durango durante el periodo de enero a julio de 2026, de acuerdo con la estadística del Poder Judicial del Estado.

La cifra representa una disminución respecto a los registros acumulados durante 2025, cuando se contabilizaron 45 incorporaciones, aunque en ese caso se trató de la cifra anual.

Los datos del Poder Judicial indicaron que la mayor cantidad de registros durante los primeros siete meses del 2026 se concentró en los juzgados familiares de la capital, con 24 casos; mientras que Guadalupe Victoria registró 10, Lerdo dos, Cuencamé dos y Gómez Palacio uno.

En la capital, el Primer Juzgado Familiar concentró 14 registros, seguido del Tercero Familiar, con cinco, y el Cuarto Familiar, con cuatro. Además, el Primer Juzgado del Centro de Justicia para la Mujer contabilizó un registro. Los juzgados Segundo Familiar, Quinto Familiar y los Centros de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes no reportaron incorporaciones durante este periodo.

Por mes, marzo fue el que concentró el mayor número de nuevos registros, con 12 casos, seguido de junio, con ocho; febrero, con cinco; julio, con cinco; abril y mayo, con cuatro cada uno, y enero, con un caso.

La estadística también permitió observar una tendencia descendente en los periodos reportados: entre julio y diciembre de 2024 se registraron 98 incorporaciones, mientras que durante todo 2025 fueron 45 y en los primeros siete meses de 2026 suman 39. En total, los tres cortes contabilizaron 182 registros.