Se estima que hasta un 10 por ciento de los vehículos que ingresan a los talleres mecánicos presentan fallas por el uso de combustible de dudosa procedencia, advirtió el vicepresidente de talleres mecánicos de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Armando Soto Luna.

Señaló que los problemas no se han detectado únicamente en las unidades de gasolina, sino que también afectan a las que requieren diésel, donde los daños pueden ser muy caros.

Ejemplificó que en la actualidad se tiene en el taller un vehículo de diésel ligero cuyos daños ocasionados por el combustible representan gastos de reparación de entre 25 mil y 30 mil pesos.

Asimismo, expuso que en el caso de las unidades de gasolina, aunque las reparaciones pueden ser más sencillas, los costos van desde mil 500, tres mil ó cinco mil pesos, hasta los 15 mil pesos cuando es necesario reemplazar bomba e inyectores.

“En nuestros talleres sí hay alrededor de un 10 por ciento de vehículos que llegan por fallas por temas ocasionados por combustible. Es de lo que más se queja el cliente en ese sentido, en algunos otros casos llegan por otra falla o por mantenimiento simple y sencillamente. Pero ya a la hora de nosotros estarlo revisando, sí nos damos cuenta que el daño o el servicio que el cliente pretende, es para corregir una falla, a pesar de que el cliente no nos diga. Entonces, sí hemos visto que hay muchos daños, obviamente ocasionados por el combustible”, manifestó.