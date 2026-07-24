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VENTA DE AUTOS

Registran un aumento de 5.6% en entregas de automóviles nuevos a través de autofinanciamiento

Al sexto mes de 2026, las ventas a nivel nacional por este medio aumentaron con respecto al año anterior.

Registran un aumento de 5.6% en entregas de automóviles nuevos a través de autofinanciamiento

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A través del autofinanciamiento, las entregas de vehículos nuevos avanzaron 5.6 por ciento en junio de 2026, se informó por parte de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA). Entre tanto, los contratos y adjudicaciones se contrajeron 10.7 y 19.0 por ciento, respectivamente.

Al sexto mes de 2026, las firmas de este tipo de acceso a un automotor nuevo afiliadas a la AMDA (Auto Amecah de las agencias Honda, Conauto de los distribuidores Ford, Hyundai Contigo, Sicrea de Nissan y Suauto de Chevrolet) tuvieron 375 entregas, equivalente a un avance de 5.6 por ciento; en contratos y adjudicaciones alcanzaron 811 y 417, respectivamente, para decrementos de 10.7 y 19.0 por ciento, destacó el Reporte de Indicadores de Autofinanciamiento elaborado por la AMDA con el apoyo del Comité en la materia.

El autofinanciamiento es un sistema que le permite a personas físicas y morales programar la compra de un automotor nuevo mediante la integración de grupos a través de pagos de mensualidades que participan en un sorteo mensual y que les permite adquirir desde su primera mensualidad un vehículo; inicialmente se firma un contrato, dependiendo del sorteo se adjudica una unidad al participante y posteriormente se entrega el automotor.

Escrito en: Venta de autos AMDA través, permite, nuevo, automotor

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