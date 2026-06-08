Registro de líneas telefónicas avanza lento por desconfianza en protección de datos: CCE

La vinculación de líneas celulares a la CURP avanza lentamente debido a la desconfianza de la población sobre el manejo de sus datos personales, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Raúl Montelongo Nevárez.

Reconoció que existe preocupación porque ya no hay organismos con la misma capacidad de supervisión y protección de la información, luego de la desaparición de los órganos autónomos, por lo que muchos ciudadanos mantienen reservas para realizar el registro.

“Creo que esto puede ser por la gran desconfianza que tiene el sector empresarial y la sociedad en general hacia quién va a manejar estos datos, qué uso se les va a dar y cómo podemos tener la certeza de que no va a servir para que se nos siga extorsionando como en muchos de los casos y que ahora ya no tenemos ni siquiera mecanismos que puedan vigilar a las instituciones que van a administrar esta información, por lo que se genera mucha desconfianza para la sociedad en general”, manifestó.

Expuso que la mayoría de los empresarios cuentan con planes corporativos o individuales por lo que se tienen que registrar forzosamente, sin embargo, enfatizó en la necesidad de transparencia.

“Le falta a la autoridad el poder ser clara de quién y para qué se va a administrar esta información porque lo hemos visto en los últimos meses e incluso años en que recibimos llamadas todos los días de extorsión y al final del día alguien les da esa información y las autoridades han sido omisas porque esas llamadas y mensajes que recibimos diariamente tienen un origen y no se investiga, lo cual genera mucha desconfianza”, estableció.