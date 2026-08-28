Registro electrónico de jornada laboral: qué equipo necesita tu negocio antes de 2027

El 1 de enero de 2027 no solo baja la jornada laboral en México. Ese mismo día empieza a ser exigible el registro electrónico de jornada laboral: la obligación de documentar la hora de entrada y salida de cada trabajador y poder entregar esa información a la autoridad cuando la pida.

La diferencia con la libreta de firmas en recepción es de fondo. Ya no basta con tener un control interno; el registro tiene que ser electrónico, conservable y consultable. Para la mayoría de los negocios pequeños eso implica revisar por primera vez con qué equipo están registrando la asistencia, y en varios casos cambiarlo. Si estás en esa etapa, conviene comparar las opciones de equipos de control de asistencia antes de que el plazo se cierre.

En Durango el tema pesa más de lo que parece. La informalidad laboral volvió a crecer durante el segundo trimestre de 2026, lo que significa que la obligación cae sobre un grupo de empleadores formales que ya opera con márgenes apretados y áreas administrativas mínimas. Anticiparse cuesta bastante menos que corregir después de una inspección.

Qué dice exactamente la ley, y qué no dice

La reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2026 agregó la fracción XXXIV al artículo 132. El texto obliga a registrar de manera electrónica la jornada de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y de finalización, y a proporcionar ese registro a la autoridad laboral cuando se le requiera.

Vale la pena subrayar lo que la ley no establece. No exige huella digital, no exige reconocimiento facial y no obliga a usar una marca o plataforma determinada. El requisito es que el registro sea electrónico y que se pueda entregar.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es la que debe emitir las disposiciones generales con el ámbito de aplicación, las excepciones y los requisitos técnicos. Esas reglas entran en vigor el 1 de enero de 2027.

Hay un detalle poco comentado que conviene tener presente: el contenido del registro puede hacer prueba plena en una controversia laboral si se acredita que fue acordado entre el trabajador y el empleador. El registro deja de ser un trámite administrativo y se convierte en evidencia, tanto a favor como en contra.

El calendario de la jornada laboral ya está publicado

La reducción de 48 a 40 horas semanales es gradual y las fechas están definidas. Cada ajuste aplica el 1 de enero del año correspondiente:

2026: la jornada máxima sigue en 48 horas semanales. Es el periodo de adaptación.

la jornada máxima sigue en 48 horas semanales. Es el periodo de adaptación. 2027: baja a 46 horas y arranca la exigibilidad del registro electrónico.

baja a 46 horas y arranca la exigibilidad del registro electrónico. 2028: 44 horas semanales.

44 horas semanales. 2029: 42 horas semanales.

42 horas semanales. 2030: se alcanzan las 40 horas semanales.

La reducción no puede implicar disminución de sueldos ni de prestaciones. Para un negocio con turnos, eso obliga a reorganizar horarios y a medir con precisión las horas realmente trabajadas, que es exactamente el dato que el registro electrónico va a dejar documentado.

Qué equipo resuelve el requisito

La respuesta depende de cómo trabaja tu gente, no del tamaño de la nómina. Estos son los tres escenarios más comunes.

Personal en un solo domicilio

Es el caso más sencillo. Un reloj checador con lector biométrico o de tarjeta de proximidad, conectado a la red del negocio y con software que exporte los registros, cubre el requisito. La clave no está en el método de identificación, sino en que el equipo genere un archivo consultable y no solo un ticket impreso.

Personal en campo, rutas o varias sucursales

Aquí un checador fijo en la entrada no sirve de nada. Las opciones prácticas son terminales portátiles, registro desde dispositivo móvil con validación de ubicación, o un equipo por sucursal que consolide la información en un solo lugar. Lo importante es evitar tres bases de datos que después nadie puede reconciliar.

Negocios que ya tienen checador

Muchos tienen un equipo que registra horas pero no exporta nada, o que guarda la información solo en la memoria interna del aparato. Ese es el punto a revisar antes de comprar: si el equipo actual no permite sacar los registros ni conservarlos, no cumple, aunque sea electrónico. Vale la pena comparar lo que ya tienes con lo que ofrecen hoy los relojes checadores y kits de control.

Sobre el costo hay una regla razonable: lo que mueve el precio no es el número de empleados, sino cuántos puntos de registro necesitas, si requieren conexión de red y si el personal es fijo o móvil. Un negocio con veinte personas en un solo local suele resolverlo con un equipo; uno con seis personas repartidas en tres puntos, con tres.

Cuánto cuesta no cumplir

La reforma no dejó la obligación sin dientes. El artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo incorporó una fracción IV Bis que contempla una multa de 250 a 5,000 UMA para el empleador que incumpla la fracción XXXIV del artículo 132. El monto en pesos depende del valor de la UMA vigente cuando se comete la infracción, y con la referencia de 2026 el techo se acerca a los 586 mil pesos.

Hay un agravante que conviene entender bien. La ley prevé que cuando una sola omisión afecta a varios trabajadores, puede imponerse una sanción por cada persona afectada. En un negocio con quince empleados, una falta administrativa deja de ser un monto único.

Preguntas frecuentes sobre el registro electrónico de jornada

¿Es obligatorio usar huella digital o reconocimiento facial?

No. La ley pide registro electrónico del inicio y fin de la jornada, sin especificar el método de identificación. La elección depende de la operación, la movilidad del personal y consideraciones de privacidad.

¿Ya es obligatorio en 2026?

La obligación ya está en la ley, pero las disposiciones generales de la STPS y el régimen de sanciones entran en vigor el 1 de enero de 2027. Los meses restantes de 2026 son el periodo para prepararse.

¿Sirve una hoja de cálculo como registro electrónico?

Es un registro electrónico, sí, pero difícilmente resiste una inspección o una controversia, porque cualquiera puede modificarlo sin dejar rastro. El valor del registro está en que sea confiable, no solo digital.

¿Aplica para negocios con pocos empleados?

La obligación está redactada para toda persona empleadora con trabajadores subordinados. Las excepciones, si las hay, quedarán definidas en las disposiciones generales que emita la STPS.

Lo que conviene resolver este año

Quedan pocos meses de 2026 y el margen es más corto de lo que parece, porque a definir el equipo hay que sumarle instalación, captura del padrón de personal y capacitación de quien va a operarlo.

Tres cosas para cerrar antes de diciembre: verificar si tu equipo actual exporta y conserva los registros, definir cuántos puntos de registro necesitas realmente, y dejar por escrito con el personal cómo se va a registrar la jornada. Lo último no cuesta nada y es lo que le da al registro valor probatorio el día que haga falta.