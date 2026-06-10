Registro obligatorio de celulares: ¿Telcel, AT&T y Bait tendrán prórroga no oficial?, esto sabemos

En próximos días se dará por terminado el plazo para registrar las líneas telefónicas, población según la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), lo que ha generado la controversia en un gran sector de la población, pero los expertos no descartan prórrogas no oficiales. Te contamos.

Oficialmente, el 30 de junio de 2026 es la fecha límite para el nuevo registro telefónico, por lo que, en caso de no registrarse, los usuarios podrían perder sus líneas y se les restringirá el servicio a partir del 1 de julio, por lo que las compañías telefónicas, al ver que apenas un tercio de los usuarios se han registrado, podrían extender un periodo adicional para regularizarse.

¿Cómo sería el proceso que compañías telefónicas administrarían?

Al día 5 de junio, solo 56.7 millones de líneas móviles habían sido vinculadas a una identidad, lo que equivaldría solo al 35.2% de aproximadamente 161 millones activas en el territorio mexicano. Lo que dejaría que las dos terceras partes permanecieran fuera de esta modalidad. Por lo que se contempla un posible reciclaje de líneas por parte de las compañías de telefonía.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla un periodo de 120 días para que los usuarios regularicen su situación antes de que las líneas telefónicas queden limitadas solamente a llamadas de emergencia. Por lo que este periodo tendrá la función de extender el plazo original, lo que será en tiempo clave en donde los operadores definirán lo que ocurrirá con los millones de números que sigan sin asociarse a una identidad.

¿Cómo funciona el reciclaje de números telefónicos?

Esta modalidad se da cuando las compañías reutilizan líneas inactivas. Esto cuando un usuario deja de pagar o realizar recargas durante periodos largos: el número se desactiva y eventualmente regresa al mercado para asignarse a otra persona.

El tiempo varía según el operador; Telcel reutiliza sus líneas después de 180 días de inactividad, mientras que AT&T espera hasta el año de desuso; en el caso de Telefónica, lo hace en 180 días.