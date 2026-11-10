Cómo no sentir regocijo. La sacudida no solo fue para los Estados Unidos, es global. Regocijo, porque Trump encarna la degradación del quehacer político. La grosera confusión entre lo que beneficia a un país y lo que beneficia a grupos o personas. Regocijo porque su actitud hacia las mujeres, desde su primera campaña, desnudó a un macho no demasiado preocupado por su mala fama. Eso es un retroceso ético de sesenta años. Regocijo, porque sus actitudes raciales trasminan las fronteras con consecuencias que difícilmente conoceremos. Regocijo, porque nos simpatice o no, los Estados Unidos han sido una de las principales fuentes doctrinales de la democracia, porque sus “padres fundadores” siguen siendo referentes de una igualdad siempre en construcción, de un equilibrio de poderes -siempre perfectible- peroque no tiene sustituto. Regocijo por el golpe a su actitud pedestre, de malos modos, como cuando fingió demencia para no saludar a la canciller Merkel o se mofó de jefes de Estado, como si el mundo fuera el territorio de sus caprichos y malquerencias. Su veneración no era al self-made man en quien, a decir de Enrique González Pedrero, autor de la brillante introducción a La Democracia en América, texto central de Alexis de Tocqueville, se basa la prosperidad real. Lo que tanto asombró al aristócrata francés del self-made manfue que portaba una “…cortesía… llana (que) procedía de la convicción de igualdad de todos los hombres que saben emplear su vida en la actividad productiva”. Antípoda de Trump y su corte de plutócratas que nada tienen que ver con el origen de esa gran nación. Por eso el desconcierto mundial cuando los ciudadanos estadounidenses reeligieron a quien había intentado dar un golpe de Estado al Capitolio. Todos vimos sus argumentaciones de fraude y sus amenazas de violencia. Y en esto el tres de noviembre es el campanazo de una reflexión que apenas inicia. Una ciudadanía adormecida que repitió su elección. ¿Serán las redes sociales y sus múltiples usos?¿Será el desinterés por la política,el escepticismo y de ahí al relativismo, todo da igual?¿Será el desplazamiento del concepto por la imagen (Sartori dixit)? En cambio el 3 de noviembre el sentido común se impuso al rojo y al azul, muchos republicanos prefirieron a los candidatos azules. Por arriba de las ideologías, estuvo el respeto a la propia ciudadanía de la cual Trump se burlaba: les puedo decir tonterías, pero ustedes van a votar por mí porque me aman. Regocijo porque algo de piromanía política merodea su cabeza, fuegos por aquí y por allá, como Irán, cuyas consecuencias paga el mundo. Parte del reacomodo del fantástico tres de noviembre fue precisamente el “dolor del bolsillo”, de un consumidor que empieza a pagar por las necedades de Trump. Regocijo no solo por el avancedel voto latino, también por la presencia gay como una realidad que es de todos. Por la cantidad de mujeres que llegaron a puestos decisivos, gobernadores, Senado, por la presencia de otras minorías que tanta fuerza han dado a los Estados Unidos. Uno de los rasgos que más asombró al gran Tocqueville y que contrastó con la democracia europea, fue que los estadounidenses daban sus batallas unidos, que conocían perfectamente el punto de inflexión en el cual la individualidad es traición. Este tres de noviembre se levantó una nación para poner un alto a una pandilla de arribistas, lo que Michelangelo Bovero, el teórico italiano, denominó en los años noventa la kakistocracia, o sea, el gobierno de los peores. Siendo que, nos guste o no, la gran potencia es guía en muchos aspectos, la ciencia, por ejemplo, en la cual Trump no cree, eldaño al mundo ha sido brutal. También el debilitamiento de las instancias internacionales que deberán ser reconstruidas. Regocijo político enorme.

Tristeza personal, también: adiós a Humberto Musacchio, un señor del periodismo independiente; adiós a Arnaldo Cohen, cuya indómita creación seguirá galopando.