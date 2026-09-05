Regresa director al CBTIS 130 y maestros denuncian nuevamente hostigamiento laboral

A un año de que maestros del CBTIS 130 cerraran el plantel para exigir la salida de su entonces director, el conflicto laboral volvió a la institución luego de que Miguel Jaime Díaz Campillo regresara al cargo, situación que los docentes aseguran que reactivó los problemas de hostigamiento y acoso laboral.

Sergio Carvajal, delegado de la sección DII-38, señaló que el director permaneció aproximadamente un año fuera del plantel, periodo en el que se asignó a un director interino y, de acuerdo con los trabajadores, mejoró el ambiente laboral.

Sin embargo, explicó que tras decisiones de la USICAMM, Díaz Campillo fue reinstalado como director del CBTIS 130, pese a que la base trabajadora había manifestado su rechazo a su regreso.

“Estamos ahí otra vez laborando con él y pues mal”, señaló Carvajal, quien afirmó que los docentes consideran que las condiciones que motivaron sus protestas anteriores volvieron a presentarse.

Entre las inconformidades que actualmente plantean los trabajadores se encuentran señalamientos de hostigamiento laboral, acoso y violencia de género, por lo que le entregaron un oficio a la presidenta de México en su reciente visita para exponer formalmente la situación y solicitar ser escuchados por las autoridades educativas.

Carvajal recordó que hace aproximadamente un año los trabajadores llegaron al cierre del plantel como medida de protesta ante las condiciones que enfrentaban con la dirección.

Ahora, con el regreso del mismo director, los docentes buscan que las autoridades revisen nuevamente el conflicto y tomen en cuenta la postura de la base trabajadora, que, aseguró, desde hace tiempo ha solicitado que Díaz Campillo no permanezca al frente de la institución.

Los maestros señalaron que esperan que sus demandas sean atendidas mediante el diálogo y que se encuentre una solución al conflicto laboral que, aseguran, nuevamente afecta al CBTIS 130.