Regresamos a Durango, pero nuestro corazón se queda en Sinaloa: madres buscadoras

Una búsqueda más de sus seres queridos desaparecidos en Sinaloa realizaron integrantes del colectivo duranguense Buscando Emilios, aunque expresaron que regresan con las mismas preguntas sin respuesta y con gran incertidumbre.

Después de permanecer algunos días en diferentes localidades de Sinaloa para la pega de fichas de búsqueda, así como revisar los expedientes en la Vicefiscalía de la Zona Sur, el SEMEFO y acudir a otros domicilios, las buscadoras regresan sin haber encontrado un solo dato que las acerque a sus familiares.

En una publicación en redes sociales expresaron: “Duele volver a Durango con las manos vacías de certezas. Duele mirar a nuestras familias y no poder decirles que esta vez encontramos lo que tanto hemos buscado. Duele seguir esperando mientras el tiempo pasa y la ausencia permanece. Pero, aunque hoy regresemos con incertidumbre, no regresamos sin esperanza”.

Entre las comunidades que visitaron se encuentran Villa Unión, El Walamo y Los Pozos, donde dejaron fichas de búsqueda pegadas en diversos espacios, con la esperanza de que alguien pueda reconocerlos y aportar información para encontrarlos.

Tras el esfuerzo y el cansancio, las buscadoras regresaron con tristeza, porque sus seres queridos siguen sin regresar a casa y sus familias continúan sin saber dónde están.

“Volvemos a Durango, pero una parte de nosotras se queda en cada lugar recorrido, en cada ficha pegada, en cada puerta tocada y en cada rincón donde imaginamos que podríamos encontrarles”, escribieron también en su mensaje.

Aunque no saben cuándo terminará esta pesadilla, mantienen la firme esperanza de que van a volver a verlos, abrazarlos y llevarlos a casa.

“Porque no buscamos por costumbre ni por obligación. Buscamos porque los amamos, porque nos hacen falta y porque no estamos dispuestas a olvidarlos”, precisan.