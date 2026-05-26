Regresan a El Durazno familias que habían sido desplazadas por violencia en esa región
El pasado 10 de mayo, El Siglo de Durango le informó sobre un grupo de familias que fueron emboscadas cuando salían de El Durazno, Tamazula, debido a que la violencia hizo desplazarse a la vecina ciudad de Chihuahua.
Dicha situación tomó relavancia, incluso comenzaron a manifestarse los profesores de las escuelas de la comunidad, así como algunos habitantes que quedaban, pues aseguraban que se mantiene muy inseguro.
A más de 15 días del hecho, autoridades informaron que de las 275 personas de 18 familias que había salido de la comunidad El Durazno y se encontraban en Parral, Chihuahua, la mayoría ya había regresado a su hogares.
La información señala que todos fueron acompañados del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, dejando a cada en sus casas.
Durante el sábado 23 de mayo se trasladaron a un total de 50 personas, completando las cifras que se habían informado anteriormente.
Los trasladados fueron llevados a comunidades distintas, como La Cañada, El Tecuán, La Soledad, Tejabanes y El Durazno.
Asimismo se dijo que las actividades en la región se mantiene de manera normal, donde los planteles educativos ya se encuentran operado como siempre, entre ellos maternal, preescolar, primaria y secundaria, con un total de 38 maestros y 386 alumnos.