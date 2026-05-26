Justicia

EL DURAZNO

Regresan a El Durazno familias que habían sido desplazadas por violencia en esa región 

Las familias fueron trasladadas por el Ejército y Guardia Nacional hasta sus domicilios.

Regresan a El Durazno familias que habían sido desplazadas por violencia en esa región 

Regresan a El Durazno familias que habían sido desplazadas por violencia en esa región 

REDACCIÓN WEB
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El pasado 10 de mayo, El Siglo de Durango le informó sobre un grupo de familias que fueron emboscadas cuando salían de El Durazno, Tamazula, debido a que la violencia hizo desplazarse a la vecina ciudad de Chihuahua. 

Dicha situación tomó relavancia, incluso comenzaron a manifestarse los profesores de las escuelas de la comunidad, así como algunos habitantes que quedaban, pues aseguraban que se mantiene muy inseguro. 

A más de 15 días del hecho, autoridades informaron que de las 275 personas de 18 familias que había salido de la comunidad El Durazno y se encontraban en Parral, Chihuahua, la mayoría ya había regresado a su hogares. 

La información señala que todos fueron acompañados del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal, dejando a cada en sus casas. 

Durante el sábado 23 de mayo se trasladaron a un  total de 50 personas, completando las cifras que se habían informado anteriormente. 


Los trasladados fueron llevados a comunidades distintas, como La Cañada, El Tecuán, La Soledad, Tejabanes y El Durazno. 


Asimismo se dijo que las actividades en la región se mantiene de manera normal, donde los planteles educativos ya se encuentran operado como siempre, entre ellos maternal, preescolar, primaria y secundaria, con un total de 38 maestros y 386 alumnos. 












               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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