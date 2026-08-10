Regresarán a México múltiples piezas prehispánicas, ¿de cuáles se trata?

México recuperará tres nuevas piezas prehispánicas que actualmente se encuentran en Estados Unidos y que próximamente serán repatriadas al país como parte de los esfuerzos para recuperar bienes considerados patrimonio cultural de la nación.

Los objetos fueron entregados al Consulado General de México en Nueva York, luego de diferentes investigaciones relacionadas con tráfico de antigüedades. Tras una revisión especializada, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) determinó que las tres piezas tienen origen prehispánico y pertenecen al patrimonio mexicano.

¿Cuáles son las piezas prehispánicas que regresarán a México?

Una de las piezas más llamativas es una figura antropomorfa de estilo Ixtlán del Río, elaborada en barro y con una altura aproximada de 91 centímetros.

La figura representa a un guerrero equipado con diferentes elementos de vestimenta y protección , entre ellos un yelmo, arracadas, ajorcas y una coraza, además de sostener una lanza sobre uno de sus hombros.

El resto de las piezas

La segunda pieza corresponde a un cajete elaborado en piedra. Por sus características y morfología, especialistas consideran que procede de la región central del territorio que actualmente ocupa el estado de Guerrero.

El objeto habría sido elaborado entre los años 300 y 900 D.C., por lo que cuenta con varios siglos de antigüedad y representa otra muestra de las culturas que habitaron el actual territorio mexicano.

La tercera pieza es una navajilla prismática fabricada con obsidiana mediante técnicas de presión y percusión. Este tipo de objetos forma parte de la industria lítica desarrollada por diferentes sociedades mesoamericanas durante la época prehispánica.

Los tres objetos estaban relacionados con investigaciones penales coordinadas por la Unidad de Tráfico de Antigüedades de la Fiscalía de Distrito de Manhattan.

Es parte del patrimonio mexicano

Especialistas del INAH realizaron los dictámenes correspondientes para comprobar la autenticidad y origen de los objetos. Tras la revisión técnica, se concluyó que las piezas son de origen prehispánico y, por lo tanto, forman parte del patrimonio cultural de México conforme a la legislación nacional.

La restitución se suma a la estrategia que México ha mantenido durante los últimos años para recuperar piezas arqueológicas localizadas fuera del territorio nacional.

Una vez que las tres piezas lleguen a México serán entregadas oficialmente al INAH, institución encargada de su protección, conservación, investigación y eventual determinación sobre el destino que tendrán dentro del país.