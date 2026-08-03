Regreso a clases 2026: en Durango, esperan derrama económica superior a los 2 mmdp

El regreso a clases ya está cerca y en el comercio local se mantiene una expectativa positiva por la derrama económica que se genera al inicio de cada ciclo escolar.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) delegación Durango, Sergio Sánchez López, informó que el regreso a clases podría generar una derrama económica de dos mil 260 millones de pesos en el estado de Durango, de acuerdo con los antecedentes que se tienen.

Asimismo, a nivel nacional, el inicio del ciclo escolar 2026-2027 representa una de las temporadas de mayor actividad para el comercio formal del país. De acuerdo con estimaciones de Concanaco Servytur generará una derrama económica nacional de 144 mil 450 millones de pesos.