Regreso a clases: Estas son las 5 primarias más buscadas para ingresar en Durango

Elegir primaria no siempre consiste simplemente en acudir al plantel más cercano. Cada ciclo escolar hay escuelas de Durango que concentran el interés de los padres de familia y donde conseguir un espacio puede resultar más complicado debido a la demanda de ingreso.

Aunque la matrícula de educación básica ha disminuido durante los últimos años en Durango, el fenómeno no ocurre por igual en todos los planteles. La propia Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) ha reconocido que algunas escuelas mantienen una alta demanda, principalmente por la percepción de su calidad académica, los servicios que ofrecen, su ubicación y la preferencia que han construido entre las familias.

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De cara al ciclo escolar 2026-2027, estas son cinco primarias públicas de la ciudad de Durango que se encuentran entre las opciones que suelen despertar mayor interés para ingresar.

Primaria Anexa a la Normal

Ubicada en la zona de Predio Canoas, la Primaria Anexa a la Normal es uno de los planteles públicos tradicionales de la capital. Su ubicación y la relación histórica de este tipo de escuelas anexas con la formación docente la convierten en una opción conocida entre las familias que buscan ingresar a educación primaria.

Escuela Primaria Bruno Martínez

En pleno Centro Histórico se encuentra la primaria Bruno Martínez. Su ubicación en la calle Pino Suárez y su larga presencia dentro de la oferta educativa de la ciudad hacen que continúe siendo una de las escuelas consideradas por familias de diferentes sectores de Durango.

Escuela Primaria La República

También localizada en la Zona Centro, la primaria La República forma parte de los planteles públicos tradicionales de Durango. La facilidad de acceso desde distintos puntos de la ciudad es uno de los elementos que puede influir en la preferencia de los padres al momento de buscar escuela.

Escuela Primaria No. 2 Benito Juárez

Otro de los planteles ubicados en la zona céntrica es la primaria Benito Juárez, en Antonio Norman Fuentes. Además de atender a familias que viven en sectores cercanos, su ubicación permite el acceso desde diferentes zonas de la capital.

Escuela Primaria No. 21 Niños Héroes

La primaria Niños Héroes, ubicada en la colonia Hipódromo, completa esta selección de planteles que suelen encontrarse entre las opciones consideradas por padres de familia al momento de buscar una escuela pública en la ciudad.

¿Por qué algunas escuelas son más solicitadas?

La preferencia por determinados planteles no necesariamente significa que sean “las mejores primarias de Durango”. La demanda puede estar relacionada con diferentes factores, como antecedentes académicos, ubicación, instalaciones, servicios adicionales, recomendaciones de otros padres o incluso que otro integrante de la familia ya estudie en la escuela.

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La SEED ha reconocido que, mientras existen escuelas donde actualmente los grupos pueden tener apenas 14 o 20 alumnos debido a la reducción de la matrícula infantil, otros planteles conservan una demanda elevada por su calidad académica o por ofrecer servicios adicionales.

El fenómeno llega a ser particularmente visible durante las preinscripciones. En Durango se han reportado filas de padres de familia para intentar conseguir una ficha en escuelas consideradas de mayor demanda.

Por ello, antes de elegir un plantel para los hijos, además de su popularidad, conviene tomar en cuenta factores como distancia desde el domicilio, turno, disponibilidad de lugares, tamaño de los grupos y necesidades particulares del estudiante.