¡Regresó! Yair 'El Travieso' pone a bailar Payaso de Rodeo junto a 'Noel' en CDMX | VIDEO

A solo unos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, las calles de la Ciudad de México ya comienzan a llenarse de aficionados, turistas y creadores de contenido provenientes de distintas partes del planeta. E

ntre ellos destacan dos personajes que recientemente protagonizaron uno de los videos más llamativos y divertidos previos al torneo, Yair "El Travieso" y el influencer internacional Noel Goes Crazy.

¿Quiénes son Yair "El Travieso" y Noel?

Yair "El Travieso" es un creador de contenido originario de Durango que ganó gran popularidad durante el Mundial de Qatar 2022. Su característica mochila equipada con una bocina reproduciendo el famoso sonido del "fierro viejo" se convirtió en uno de los símbolos más peculiares de la afición mexicana durante aquella Copa del Mundo.

Gracias a su carisma y ocurrencias, el influencer logró conectar con aficionados de distintos países, convirtiéndose en una de las figuras virales más reconocidas entre los seguidores mexicanos del futbol.

Por otro lado, Noel Goes Crazy es uno de los creadores de contenido más populares del mundo. Originario de Alemania y con raíces nigerianas, ha acumulado millones de seguidores gracias a sus videos de humor, bailes y reacciones en redes sociales.

Su presencia en México forma parte del ambiente que rodea a la Copa del Mundo y de la creación de contenido para sus plataformas digitales.

El momento que se volvió viral

En el video que circula en redes sociales se puede observar cómo Yair comienza a interactuar con Noel en una de las zonas más concurridas de la Ciudad de México. Poco después, el duranguense le presta su tradicional mochila con bocina mientras sonaba "Payaso de Rodeo" , una de las canciones más representativas de las fiestas mexicanas.

La reacción fue inmediata, Noel se continúo con el baile junto con varios aficionados mexicanos que se encontraban en el lugar, generando una escena llena de risas, música y buen ambiente.

El Mundial ya se siente en las calles

Más allá del video viral, el encuentro entre Yair "El Travieso" y Noel refleja el ambiente festivo que ya se vive en México a pocos días del partido inaugural del Mundial 2026.

La llegada de aficionados, influencers y medios internacionales ha comenzado a transformar las principales ciudades sede, donde cada vez son más frecuentes las escenas de convivencia entre personas de distintas culturas unidas por el futbol.