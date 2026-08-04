Regulación de medios repercutiría en riesgo para la libertad de expresión, señala diputado duranguense

Los lineamientos sobre derechos de las audiencias que actualmente se encuentran en consulta pública podrían convertirse en un mecanismo que afecte la libertad de expresión si su aplicación queda bajo control del Poder Ejecutivo.

Así lo advirtió el diputado local Martín Vivanco Lira, quien señaló que la preocupación no radica en fortalecer la protección de las audiencias o combatir la desinformación, sino en la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el traslado de sus funciones regulatorias a una nueva comisión dependiente del Gobierno Federal. A su juicio, este cambio elimina un contrapeso institucional y concentra la facultad de supervisión en una autoridad sin autonomía.

Explicó que los lineamientos plantean que los medios de comunicación cuenten con una persona defensora de las audiencias para recibir inconformidades sobre contenidos presuntamente inexactos. Sin embargo, indicó que los casos podrían escalar hasta la nueva autoridad reguladora, la cual tendría facultades para imponer sanciones económicas.

Vivanco Lira consideró que algunos de los conceptos incluidos en la propuesta son amplios y podrían dar lugar a interpretaciones que afecten el ejercicio periodístico o incentiven la autocensura por el riesgo de multas. Añadió que, en otros países, la protección de las audiencias se encuentra a cargo de organismos independientes y no subordinados al poder político.

El diputado recordó que estos lineamientos derivan de la nueva Ley de Telecomunicaciones y precisó que permanecen en consulta pública, por lo que aún pueden recibir observaciones antes de su eventual entrada en vigor. En ese sentido, convocó a periodistas, especialistas, medios de comunicación y ciudadanía a participar en el proceso de consulta durante agosto y aportar opiniones sobre la propuesta.