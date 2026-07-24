Reik y Paloma Morphy unen dos generaciones en show de los Latin Grammy

Dos momentos muy distintos del pop mexicano coincidieron sobre el mismo escenario durante una velada que reunió a una de las agrupaciones más consolidadas del género con una de las voces emergentes de mayor proyección. Reik y Paloma Morphy encabezaron una nueva edición internacional del Best New Artist Showcase, en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El encuentro tuvo un significado especial al reunir a dos artistas ligados por la categoría de Mejor Nuevo Artista del Latin Grammy, Paloma Morphy como la ganadora más reciente del reconocimiento y Reik, que fue nominado en esa misma categoría hace dos décadas, en 2005.

DOS ETAPAS, UN MISMO ESCENARIO

La encargada de abrir la noche fue Paloma Morphy, quien continúa consolidándose como una de las nuevas figuras del pop alternativo en español. La cantante conquistó al público con interpretaciones de "(sola)" y "Lo que un día fue", temas que reflejan el sonido íntimo y emocional que la ha llevado a convertirse en una de las artistas mexicanas con mayor crecimiento tras obtener el Latin GRAMMY a Mejor Nuevo Artista el año pasado.

La presentación confirmó el gran momento que atraviesa la intérprete, quien dejó atrás su carrera como abogada penalista para dedicarse de lleno a la música después de que sus versiones de distintos temas se viralizaran en TikTok. Su álbum debut, "Au", publicado en 2025, marcó el inicio de una etapa que ahora la llevará a emprender su primera gira por Estados Unidos.

REIK, UNA NOCHE DE ÉXITOS

Después llegó el turno de Reik, que transformó el Lunario en un recorrido por más de veinte años de éxitos. Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín hicieron cantar al público con clásicos como "Niña" y "Yo quisiera", recordando por qué siguen siendo una de las agrupaciones más importantes del pop latino.

La presentación también sirvió para recordar el camino recorrido por la banda desde aquella nominación como Mejor Nuevo Artista en 2005. A partir de entonces, Reik construyó una carrera que incluye múltiples nominaciones al Latin Grammy, un premio por "Un Día Más" y una constante evolución musical gracias a colaboraciones con artistas como Ozuna, Wisin & Yandel, Maluma, J Balvin, Super Junior, Carín León y Xavi.

UNA CELEBRACIÓN MUSICAL

La edición mexicana del Best New Artist Showcase volvió a apostar por reunir a artistas emergentes con figuras ya consolidadas para mostrar cómo un reconocimiento en la categoría de Mejor Nuevo Artista puede representar el inicio de una trayectoria de largo alcance.

Desde su creación en 2022, la iniciativa ha recorrido ciudades como Las Vegas, Buenos Aires, San Juan, São Paulo, Sevilla y Ciudad de México, convirtiéndose en un escaparate para el talento latino en distintas etapas de su carrera.

En esta ocasión, la combinación entre la frescura de Paloma Morphy y la experiencia de Reik convirtió la noche en una celebración del presente y el futuro de la música latina, con dos propuestas que, aunque pertenecen a generaciones distintas, compartieron un mismo punto de partida, el reconocimiento a los nuevos talentos que hoy continúan escribiendo su historia.