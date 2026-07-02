Remesas en Durango mantienen ligera caída en primer trimestre de 2026

Las remesas familiares enviadas a Durango mantuvieron una ligera tendencia a la baja durante el primer trimestre de 2026, al captar 284.63 millones de dólares, cifra 0.806 por ciento inferior a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

CONTRASTE

De acuerdo con las estadísticas del Banco de México (Banxico), entre enero y marzo de 2026 ingresaron al estado 284.63 millones de dólares por concepto de remesas, mientras que en el mismo periodo de 2025 la captación fue de aproximadamente 286.95 millones de dólares.

La diferencia equivale a 2.32 millones de dólares menos en comparación con el primer trimestre del año anterior, lo que confirma que el flujo de recursos enviados por los migrantes duranguenses se mantiene prácticamente estable, aunque con una ligera disminución.

La tendencia ya se había observado durante el año pasado. En todo 2025, Durango recibió 943.9 millones de dólares en remesas, cantidad inferior a los 950.8 millones de dólares registrados durante 2024.

En términos anuales, la reducción fue de 6.9 millones de dólares, equivalente a una caída de 0.73 por ciento, por lo que el descenso registrado durante los primeros tres meses de 2026 mantiene un comportamiento similar al observado el año anterior.

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO

Las remesas representan una de las principales fuentes de ingreso para miles de familias duranguenses, especialmente en municipios con una importante tradición migratoria hacia Estados Unidos, donde estos recursos contribuyen al gasto familiar, la educación, la salud y la economía local.

A nivel nacional, el Banco de México reportó un crecimiento en la captación de remesas durante el primer trimestre de 2026; sin embargo, Durango se ubicó entre las entidades que registraron una ligera disminución respecto al mismo periodo del año anterior.