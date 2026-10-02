Remesas en Durango registran caída de 3.4%, la de mayor impacto en el año: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) filial Durango, Sergio Sánchez López, se refirió a la disminución en el flujo de remesas que llegan a la entidad, que podría ser la más importante en el año.

“Están reportando que ha habido un bajón como de un 3.4 por ciento aproximadamente durante el mes de agosto. Es la caída más importante que hemos tenido lamentablemente durante este año y son los números más bajos. Sí hay un impacto porque, recordemos que en Durango casi un tercio de las familias y de la economía del estado de Durango dependemos de las remesas”, estableció.

No obstante, expuso que a pesar de este impacto negativo, la devaluación del peso y la apreciación del dólar, derivadas del incremento en las tasas de interés en Estados Unidos, han permitido un ajuste en el tipo de cambio cercano al seis o siete por ciento lo que ayuda a mitigar parcialmente el efecto al generar más pesos por cada dólar enviado.