Remiten a la SEP caso de violencia política contra una regidora en CBTIS 115

El exdirector del CBTIS 115, ubicado en Cuencamé, ejerció violencia política de género contra una Regidora electa al presionarla para que renunciara a su plaza docente o no asumiera el cargo para el que había sido elegida, según determinó el Tribunal Electoral del Estado de Durango.

La magistrada Presidenta del organismo, Blanca Yadira Maldonado, explicó que la resolución derivó de un procedimiento especial sancionador iniciado por la queja de la entonces candidata electa, quien denunció señalamientos y presiones del directivo para obligarla a elegir entre su trabajo como docente y el ejercicio de la regiduría.

Determinación

Pero la acreditación de la violencia ejercida no se limitó al ámbito laboral, sino que consideró el contexto en el que ocurrieron los hechos. La Magistrada detalló que, mediante testimonios y el análisis de otras situaciones dentro del plantel, se comprobó que otros trabajadores que también asumieron cargos públicos no recibieron exigencias similares para renunciar a sus plazas.

Esta diferencia permitió establecer que la presión ejercida contra la Regidora estuvo relacionada con su condición de mujer y tuvo como propósito inhibir su participación en el ejercicio del cargo público.

Como medidas de no repetición, el Tribunal Electoral local también ordenó que el exfuncionario reciba capacitación una vez que la resolución quede firme y que sea inscrito en los registros nacional y estatal de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género.

Además, el caso fue remitido al órgano interno de control de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que, dentro de sus atribuciones, determine la sanción administrativa correspondiente.