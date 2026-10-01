Renata Zarazúa enfrentará a Aryna Sabalenka por el pase en el China Open

La tenista mexicana Renata Zarazúa tendrá uno de los partidos más exigentes de su temporada cuando enfrente a Aryna Sabalenka, actual número dos del ranking mundial, en la segunda ronda del China Open 2026.

Zarazúa, ubicada en el puesto 94 del ranking de la WTA, llega al compromiso después de conseguir una victoria por 7-6 y 6-3 ante Bondár, encuentro que tuvo una duración de dos horas y 14 minutos. Además, el triunfo tuvo un significado especial para la mexicana, pues lo consiguió precisamente el día de su cumpleaños número 29 .

Zarazúa tuvo que remontar para mantenerse con vida

El camino hacia la segunda ronda no fue sencillo. En el primer set, Bondár llegó a colocarse 5-3 arriba y tuvo la oportunidad de cerrar el parcial con su servicio. Zarazúa logró recuperarse, salvó momentos complicados y terminó enviando el set a un desempate, donde se impuso 7-4.

La historia se repitió parcialmente durante el segundo parcial. La húngara tomó ventaja de 3-1, pero la mexicana respondió ganando cinco juegos consecutivos para completar la remontada y sellar su clasificación. Zarazúa incluso cerró el encuentro ganando sus últimos tres turnos de servicio sin permitir puntos a su rival.

El resultado le permitió avanzar por primera vez a la segunda ronda del certamen de Beijing, donde inmediatamente encontrará un aumento considerable en el nivel de dificultad.

Aryna aparece como el gran reto

Del otro lado de la cancha estará una de las principales figuras del circuito femenino. Sabalenka es la segunda sembrada del torneo y número dos del mundo, además de llegar a China con una temporada marcada por resultados importantes.

Durante 2026, la bielorrusa conquistó los títulos de Brisbane, Indian Wells y Miami, además de alcanzar cinco finales a lo largo del año, rendimiento que le permitió asegurar nuevamente su clasificación a las WTA Finals.

Ya existe un antecedente entre Zarazúa y Sabalenka

Este no será el primer enfrentamiento entre ambas. Zarazúa y Sabalenka se midieron anteriormente en el Abierto de Brisbane, encuentro en el que la europea terminó imponiéndose por parciales de 6-4 y 6-0.

Aquella experiencia deja a la mexicana con una referencia directa sobre las exigencias que representa enfrentar a una jugadora ubicada entre las mejores del mundo. Ahora tendrá la oportunidad de buscar revancha en un escenario de categoría WTA 1000.

Para Zarazúa, avanzar significaría conseguir uno de los resultados más importantes de su temporada y continuar con vida en uno de los torneos de mayor jerarquía del calendario femenino. El encuentro se disputará en punto de las 5 am y será.