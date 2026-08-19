Rendirán homenaje a la artista duranguense María de la Cruz Mier Calleros

Con el propósito de honrar la memoria y trayectoria de la pintora y artista plástica María de la Cruz Mier Calleros (1958–2026), la Casa de la Cultura Durango presentará la exposición “Añoranzas”, un homenaje póstumo a su vida y obra.

Se trata de una muestra que estará integrada por 20 obras que reflejan la profunda sensibilidad y el estilo de la artista, quien dejó una valiosa huella en el ámbito cultural y artístico de Durango.

Originaria de Durango, María de la Cruz Mier Calleros fue alumna de la Casa de la Cultura de Durango, donde recibió formación artística de la maestra Leonor Chacón Vera.

Bajo su tutela, desarrolló una sólida trayectoria en la pintura al óleo, técnica que empleó para abordar temas universales como la vida, la luz espiritual, la naturaleza y la figura humana . Sus obras se distinguen por una mirada llena de belleza, reflexión y esperanza, que invita al espectador a la contemplación.

“Con esta exposición, celebramos el legado artístico de María de la Cruz, cuya obra permanece viva como testimonio de su pasión por el arte. Es una invitación permanente a contemplar el mundo con sensibilidad y luz”, expresó la maestra Leonor Chacón Vera. “Su memoria perdurará en cada pincelada y en el corazón de quienes hoy la recuerdan”, añadió.

“Añoranzas” se inaugurará el 27 de agosto, a las 19:00 horas, en la Sala de Exposiciones Temporales de la Casa de la Cultura.