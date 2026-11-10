Rentabilidad en venta de vehículos ha bajado 30% en 5 años: AMDA

Tras la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) planteó que la comercialización de automóviles está sujeta a estrictos controles fiscales y de prevención de lavado de dinero. Además de que las distribuidoras mantienen una relación comercial directa con las armadoras, que son sus principales proveedores, lo que facilita la supervisión de sus operaciones por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por ello miembros de esta asociación consideran que el sector debería recibir un tratamiento similar al otorgado a otras actividades de la cadena automotriz.

La organización estimó que el impacto podría extenderse a toda la economía, pues la distribución de vehículos genera alrededor de 180 mil empleos en el país y representa una fuente de recaudación de impuestos federales, estatales y municipales.

Ante esta situación, la AMDA solicitó a la presidenta de México la emisión de un decreto de facilitación fiscal que permita a las distribuidoras mantener la deducción de la totalidad de sus gastos y evitar cierres de empresas y despidos.

La asociación señaló que ya existe diálogo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT para encontrar una alternativa que permita mantener la operación de las empresas.

Para dimensionar por qué las agencias aseguran que tienen poco margen de ganancia, la AMDA presentó un análisis financiero basado en una muestra de distribuidoras y datos del ejercicio fiscal 2025.

Por cada 100 pesos facturados 85.05 pesos se destinan a pagar el vehículo a la armadora, 9.13 pesos se utilizan en gastos de operación de los departamentos, como talleres, vendedores y exhibición y 3.48 pesos corresponden a gastos administrativos y corporativos, mientras que 1.96 pesos se destinan al costo del financiamiento.

Después de cubrir estos conceptos, a la agencia le quedan sólo 38 centavos antes de impuestos y reparto de utilidades.

La AMDA también señala que la rentabilidad del sector ha disminuido 30 por ciento en los últimos cinco años. A esto se suma que el promedio de vehículos vendidos por agencia pasó de 701 unidades anuales en 2016 a 566 en 2025.