Renuncia director de Salud Pública Municipal

El director de Salud Pública Municipal, Juan Esteban Aguilar Esquivel, presentó su renuncia al Gobierno Municipal la tarde de este 03 de agosto.

Fue el propio alcalde, José Antonio Ochoa Rodríguez, quien realizó una publicación en sus redes sociales donde agradeció el trabajo del funcionario de salud.

En su breve mensaje acompañado de una fotografía escribió: "El mayor de los éxitos en los nuevos retos que están por venir. Estoy seguro de que seguirás dando grandes resultados".

Aguilar Esquivel, quien aún este día realizó su jornada laboral, había sido ratificado en septiembre de 2025 por mayoría de votos en Cabildo, para continuar al frente de Salud Municipal en una segunda administración.

Hasta el momento no se ha dado a conocer quién va a ocupar el cargo al frente de la Dirección de Salud.