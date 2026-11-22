Un accidente vial entre una motocicleta y un automóvil particular se registró durante la tarde de este sábado 21 de noviembre, en calles del Centro Histórico de Durango, donde se vieron involucrados un repartidor de la plataforma DiDi y su acompañante.

El percance ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas, en el cruce de las calles Juárez y Gabino Barrera, en donde elementos de la Policía Municipal detectaron las unidades involucradas.

La motocicleta era conducida por Santiago, de 19 años de edad, quien manifestó desempeñarse como repartidor de la plataforma DiDi y tener su domicilio en la colonia Tierra Blanca.

Con él viajaba Marco Antonio Calderón Guzmán, de 25 años de edad, vecino de la colonia Ampliación PRI, quien también fue identificado por los agentes que acudieron al lugar del accidente.

La otra unidad involucrada era un automóvil de la marca Renault, conducido por Sandra Marisol, de 38 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Loma Bonita, quien permaneció en el lugar durante la intervención.

Posteriormente, arribaron elementos de la Policía Vial, quienes se hicieron cargo del accidente para realizar las diligencias correspondientes y establecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión.