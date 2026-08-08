Reportan 16 casos de extorsión en el transcurso del primer semestre en Durango

Un total de 16 casos de extorsión por otros medios fueron registrados en Durango durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La incidencia se distribuyó en ocho municipios. Nuevo Ideal concentró cuatro casos, seguido de Gómez Palacio, con tres; mientras que Poanas y Santiago Papasquiaro acumularon dos casos cada uno. Cuencamé, Guanaceví, Lerdo, Tepehuanes y Tlahualilo registraron un caso cada uno.

Por mes, el mayor número de registros se presentó en enero y febrero, con cuatro casos cada uno. En marzo se contabilizaron tres, abril no reportó casos, mayo registró tres y junio cerró con dos. Los datos corresponden específicamente a la clasificación de “Extorsión por otros medios”, debido a que las modalidades de “Extorsión presencial”, “Tentativa de extorsión presencial” y “Tentativa de extorsión por otros medios” no reportaron un solo caso.

La estadística mostró además que la capital del estado no registró casos bajo esta clasificación durante los primeros seis meses del año, al igual que la mayoría de los municipios de Durango. En total, fueron nueve municipios los que presentaron al menos un registro en este periodo.