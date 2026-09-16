Reportan 4 heridos tras accidente con pirotecnia en festejos patrios | VIDEO

Cuatro personas resultaron lesionadas durante un espectáculo de pirotecnia realizado la noche del martes 15 de septiembre, en el marco de las celebraciones por el Grito de Independencia que se realizan en varios estados de México.

Los afectados recibieron atención médica y fueron reportados estables, aunque con algunas lesiones, según la información proporcionada por las autoridades de Protección Civil.

El incidente ocurrió en Palenque, Chiapas , donde las detonaciones de los fuegos artificiales generaron momentos de alarma entre los asistentes.

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas alejándose rápidamente del área mientras continuaban las explosiones.

Pirotecnia genera alarma entre los asistentes

Durante el espectáculo, algunos mecanismos explotaron cerca de la zona donde se encontraba el público. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran humo, chispas y a grupos de personas que corrieron para ponerse a salvo.

La situación generó preocupación entre quienes acudieron a la celebración patriótica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de las detonaciones ni si se presentó alguna falla durante el montaje o lanzamiento de los fuegos artificiales.

Ayuntamiento señala incumplimiento de medidas de seguridad

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Palenque informó que antes del espectáculo se implementaron medidas preventivas para proteger a los asistentes.

“Personal de la Secretaría de Protección Civil Municipal en coordinación con personal de la SEDENA, realizó de manera previa el acordonamiento y estableció un perímetro de seguridad con el objetivo de proteger la integridad de las personas asistentes”, se lee en el comunicado.

Sin embargo, el gobierno municipal señaló que algunas personas no respetaron las indicaciones del personal encargado e ingresaron al área restringida.

“Se informa que algunas personas no respetaron las indicaciones emitidas por el personal a cargo, ingresando al área restringida, poniendo en riesgo su propia seguridad”, agregó el Ayuntamiento.

Y finalizó señalando que “ante esta situación, Protección Civil actuó de manera inmediata, brindando atención a las personas que presentaron algunas laceraciones, las cuales no pasaron a mayores, sin registrarse situaciones de gravedad”.

Atienden a cuatro personas lesionadas

El Ayuntamiento indicó que las lesiones no pasaron a mayores y que no se registraron situaciones de gravedad. Por su parte, Protección Civil de Chiapas reportó que los cuatro afectados presentaban lesiones principalmente en la espalda y permanecían estables.

Hasta el momento, no se ha informado de personas fallecidas ni de pacientes en estado grave relacionados con este incidente.