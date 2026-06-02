Reportan 41 casos de retención de menores en Durango

La incidencia del delito de retención o sustracción de menores e incapaces en Durango mostró una tendencia a la baja durante los primeros cuatro meses de 2026, aunque la mayor parte de los casos continúa concentrándose en unos cuantos municipios; principalmente en la capital del estado y la región lagunera.

De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se iniciaron 41 carpetas de investigación por este delito en la entidad . El comportamiento mensual reflejó una disminución progresiva, al registrarse 15 casos en enero, 12 en febrero, ocho en marzo y seis en abril.

El municipio de Gómez Palacio concentró la mayor incidencia durante el periodo analizado, con 25 casos, equivalentes a más del 60 por ciento del total estatal. Tan solo en los tres primeros meses del año acumuló siete denuncias mensuales y en abril sumó otras cuatro.