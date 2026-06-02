Reportan 41 casos de retención de menores en Durango
La incidencia del delito de retención o sustracción de menores e incapaces en Durango mostró una tendencia a la baja durante los primeros cuatro meses de 2026, aunque la mayor parte de los casos continúa concentrándose en unos cuantos municipios; principalmente en la capital del estado y la región lagunera.
De acuerdo con la estadística de incidencia delictiva municipal del fuero común, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y abril de 2026 se iniciaron 41 carpetas de investigación por este delito en la entidad. El comportamiento mensual reflejó una disminución progresiva, al registrarse 15 casos en enero, 12 en febrero, ocho en marzo y seis en abril.
El municipio de Gómez Palacio concentró la mayor incidencia durante el periodo analizado, con 25 casos, equivalentes a más del 60 por ciento del total estatal. Tan solo en los tres primeros meses del año acumuló siete denuncias mensuales y en abril sumó otras cuatro.
La capital del estado ocupó la segunda posición con nueve casos registrados únicamente en enero y febrero, mientras que Lerdo reportó tres carpetas de investigación durante el primer cuatrimestre. Mezquital concentró dos casos, en tanto que Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero contabilizaron uno cada uno. El resto de los municipios no reportó denuncias por este delito durante el periodo analizado.