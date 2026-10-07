Reportan a cuatro personas con armas largas y cortas en Lomas del Parque

Un reporte sobre la presencia de aproximadamente cuatro personas que portaban armas largas y cortas, movilizó a las autoridades durante la noche del martes en el fraccionamiento Lomas del Parque, al poniente de la ciudad de Durango.

Vecinos del lugar explicaron que alrededor de las 20:30 horas había individuos armados no identificados en las inmediaciones de la calle Sierra de Los Altares, por Paseo de La Ferrería.

Las versiones en el lugar establecieron que los cuatro sujetos estaban en el exterior de un domicilio, pero nos se pudo determinar si viajaban en algún vehículo.

Sin embargo, no se pudo confirmar que hubiera personas detenidas, vehículos asegurados o algún enfrentamiento relacionado con el hecho.