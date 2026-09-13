Reportan a un adolescente herido por explosivo; médicos le detectaron cuatro balazos

Un adolescente permanece hospitalizado en estado grave en un nosocomio duranguense, luego de ingresar inicialmente bajo el reporte de haber resultado lesionado por la detonación de un artefacto explosivo; sin embargo, los médicos detectaron heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego.

El paciente fue identificado con las iniciales RRC, de 17 años, de quien inicialmente se informó que procedía de Ojinaga, Chihuahua, y que había llegado inconsciente a bordo de un vehículo particular.

Según el reporte recibido por las autoridades, las personas que realizaron el traslado únicamente dejaron al adolescente en el hospital, por lo que hasta el momento no se cuenta con información precisa sobre el lugar y las circunstancias en las que resultó lesionad o.

Personal de la Policía Investigadora de Delitos acudió al nosocomio para realizar las primeras indagatorias; sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones y al estado en el que se encontraba el paciente, no fue posible entrevistarlo .

Fue personal de Trabajo Social quien proporcionó información sobre el ingreso del menor, mientras que el médico tratante estableció que presentaba cuatro heridas producidas por proyectil de arma de fuego: tres en la región dorsal y una más en la mejilla izquierda .

Dos de los proyectiles alojados en la espalda aparentemente permanecían en el cuerpo. Además, el adolescente presentó una fractura en el maxilar derecho y requirió soporte para mantener la vía aérea, por lo que su estado de salud fue reportado como grave.