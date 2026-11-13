Reportan accidente de presidenta del DIF en carretera de Rodeo

La presidenta honoraria del DIF Municipal de Santa María del Oro, Alba Margarita López Alvídrez, presuntamente resultó lesionada en un accidente automovilístico registrado sobre la carretera que conduce a la ciudad de Durango, a la altura del municipio de Rodeo, hecho que hasta el momento se encuentra pendiente de confirmación por parte de las autoridades.

De acuerdo con información difundida a través de la página de Facebook El Diario de Nazas, la funcionaria municipal viajaba acompañada de una amiga, ambas originarias de Santa María del Oro, cuando ocurrió el percance mientras se dirigían hacia la capital duranguense.

Según la publicación, López Alvídrez tenía programada una cita médica en las instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), motivo por el cual realizaba el traslado cuando se registró el accidente, cuyas causas todavía no han sido precisadas.

El vehículo en el que viajaban habría presentado daños materiales de consideración; sin embargo, las dos ocupantes aparentemente sufrieron únicamente golpes y escoriaciones, sin que hasta el momento se hayan reportado lesiones que comprometan sus vidas.

Asimismo, trascendió que elementos de Seguridad Pública Municipal de Rodeo acudieron al lugar para brindar apoyo a las involucradas, quienes serían sometidas a estudios médicos para descartar lesiones internas u otras complicaciones derivadas del impacto.