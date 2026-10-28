Reportan accidente de unidades del Ejército Mexicano con posibles fallecidos en Cuencamé

De manera extraoficial y a espera de la confirmación o negación, según reportes de fuentes de este medio de comunicación; se registro un accidente vial en el que presuntamente se vieron involucradas unidades oficiales del Ejército Mexicano se habría registrado este miércoles 28 de octubre en el municipio de Cuencamé, Durango, hecho en el que, de manera extraoficial, se habla de dos elementos militares sin vida.

De acuerdo con la información recabada por El Siglo de Durango al lugar de los hechos están viajando autoridades militares y ministeriales, al lugar del percance, aunque hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ocurrió.

Los primeros reportes señalan que entre los elementos involucrados se encontrarían un mayor, un sargento segundo y dos soldados, sin que hasta ahora se haya establecido la identidad de quienes presuntamente perdieron la vida, si es que se confirmara eatabinformacion, ni las condiciones de salud de los demás ocupantes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades correspondientes proporcionen información sobre lo ocurrido en ese municipio, así como el número de elementos involucrados y, en su caso, la confirmación de víctimas mortales y personas lesionadas.