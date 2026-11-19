Una mujer de 46 años de edad fue hospitalizada en la ciudad Durango luego de presentar fuertes dolores abdominales que atribuyó a los golpes que, según su relato, le propinó su expareja días antes en el poblado El Nayar.

La mujer explicó que la agresión ocurrió el 15 de noviembre, cuando el hombre fue hasta a su domicilio para reclamarle por mantener una nueva relación sentimental y la golpeó con ambos puños en el abdomen. Sin embargo, no acudió a recibir atención médica sino hasta la noche de este jueves, cuando el dolor se intensificó.

La paciente ingresó al Hospital General 450 alrededor de las 01:30 horas del jueves y quedó bajo observación, con estado de salud estable.

Aunque se le informó sobre la posibilidad de presentar una denuncia, manifestó que no deseaba proceder legalmente contra su expareja.